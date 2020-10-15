Горадминистрация расторгает договор концессии на строительство станции снеготаяния в Нижнем Новгороде Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Администрация Нижнего Новгорода планирует расторгнуть договор концессии с дочерней компанией АО "Нижегородский водоканал" - ООО "Городские инженерные системы" (ГИС) на строительство станции снеготаяния в Приокском районе. Об этом сообщил заместитель главы Нижнего Новгорода Илья Штокман в ходе заседании комиссии Гордумы по экономике, промышленности и предпринимательству 19 октября 2020 года.

Дело в том, что под местом, где планировалась станция, проходит газопровод большого давления. Перенести его слишком затратно, поэтому, как посчитали специалисты администрации Нижнего Новгорода, не целесообразно.

В ближайшее время горадминистрация будет рассматривать альтернативные варианты решения проблемы. А именно - поиск другого места для станции снеготаяния, или расширение станции Советского района. Первое осложняется тем, что станции должны стоять на канализационных коллекторах определенного диаметра, каких в городе не так много.

Как только концессионное соглашение на строительство станций снеготаяния в Приокском и Нижегородском районах (одно соглашение на две станции) будет расторгнуто, новое – только на станцию снеготаяния в Нижегородском районе - заключено.

Ранее сообщалось, что строительство данных станций завершится до ноября 2020 года. В частности, на тот момент планировалось организовать работу по перекладке газопровода, чтобы разместить объект.

Согласно договору концессии, станции снеготаяния должны были быть размещены в Приокском районе на улице Нижне-Валдайской и в Нижегородском районе рядом с Нижегородской станцией аэрации.

Предполагалось, что станции смогут перерабатывать не менее 450 тысяч кубических метров в год. На станциях планировалось использовать технологию утилизации снега в бытовой канализации.

"Снег будет плавиться естественным образом в сточных водах, так как их средняя температура составляет 15-18 градусов. После плавления в камере снеготаяния осадки с помощью насосов будут перекачиваться в городские коллекторы и отправляться на очистку сточных вод на Нижегородскую станцию аэрации", - говорил ранее генеральный директор Нижегородского водоканала Николай Николюк.

Инвестиции в строительство станций оценивались в 160 млн рублей.