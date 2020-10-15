Владельцы нижегородских ТЦ могут получить отсрочку по налогам Бизнес

Фото: архив "НИА Нижний Новгород"

Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области принимает заявки от владельцев торговых объектов недвижимости для включения их в перечень налогоплательщиков, предоставивших отсрочку по арендной плате своим арендаторам. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сформированный перечень министерство направит в адрес управления Федеральной налоговой службы Нижегородской области для получения владельцами ТЦ отсрочки по уплате налогов, авансовым платежам и страховым взносам.

Заявки принимаются на электронный адрес official@invest.kreml.nnov.ru.

Всю необходимую информацию можно также получить по телефону: 8 (831) 435-65-07.

Напомним, что в регионе продолжает действовать постановление правительства "О предоставлении отсрочки по внесению арендной платы за имущество и земельные участки, находящиеся в государственной собственности Нижегородской области, а также земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена на территории Нижегородской области", подписанное губернатором Глебом Никитиным.

Ранее сотрудники минпрома составили многочисленные протоколы после проверок нижегородских торговых центров. Рейды по соблюдению масочного режима в организациях торговли и общепита теперь проводятся ежедневно по поручению губернатора Глеба Никитина. Нижегородские объекты могут и закрыть за нарушение режима.