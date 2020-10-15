ХК "Торпедо" уступил аутсайдеру чемпионата - команде из Китая Спорт

Фото: с сайта ХК "Торпедо"

Нижегородский ХК "Торпедо" уступил команде из Китая "Куньлунь Ред Стар" в первом матче выездной серии. Как сообщается на сайте клуба, торпедовцы не смогли справиться с аутсайдером чемпионата. Счет 1:3 (0:0, 0:2, 1:1).

Судьба матча во многом решилась во втором периоде, когда хоккеисты "Куньлунь Ред Стар" забросили две безответные шайбы в ворота нижегородцев (отличились Хантер Шинкарук и Иван Николишин).

В самом начале третьего периода Алексей Торопченко упрочил преимущество хозяев и заметно усложнил задачу "Торпедо". Спустя минуту надежду болельщикам "бело-синих" подарил Даниил Ильин, но в оставшееся время пробить отлично действовавшего в воротах "Куньлуня" Дмитрия Шикина больше не получилось.

"Начали игру хорошо. Были отличные моменты. Просили ребят чаще бросать по воротам, но игроки почему-то в хороших ситуациях искали пас. В нападении мы сыграли как необходимо только в третьем периоде. Бросали, шли на добивание. Этого не хватало в первых двух игровых отрезках. На всех соперников необходимо настраиваться одинаково и работать с первых минут. Разберем ошибки и будем готовиться к следующей игре", - рассказал главный тренер "Торпедо" Дэвид Немировски.

"Игра получилась очень непростая. Самое главное, мы доказали, что прошлая победа над "Салаватом Юлаевым" была неслучайной. Ребятам это придаст уверенность и понимание, что требуется для побед. Да, было много ошибок, соперник создал несколько опасных моментов. Это могло нам дорого стоить. Хорошо, что смогли забить, использовать ошибки соперника и выиграть", - добавил главный тренер "Куньлунь Ред Стар" Алексей Ковалёв.

Следующий матч 21 октября в Москве - против ЦСКА. Начало встречи в 19:30.

Ранее "Торпедо" проиграл екатеринбургскому "Автомобилисту" со счетом 3:2. Матч состоялся 16 октября на льду КРК "Нагорный".

Напомним, что в год пандемии "Торпедо" интересным способом вернул болельщиков на трибуны: во время матчей на свободных местах будут стоять фотографии болельщиков.