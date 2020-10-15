Уличное освещение в Заволжье стало энергоэффективнее благодаря "ЕЭС-Гарант" Общество

Нижегородский филиал "ЕЭС-Гарант" повысил энергоэффективность работы уличного освещения в Заволжье Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Благодаря установленным компанией новым светильникам, экономия потребления электрической энергии в городе за 8 месяцев 2020 года составила 483 тысяч кВт. В итоге за этот период муниципальный бюджет сэкономил 3,8 млн рублей.

Пятилетний энергосервисный контракт был заключен в 2019 году между администрацией города и Нижегородским филиалом "ЕЭС-Гарант". В том же году компания установила современные уличные энергосберегающие приборы, для обеспечения бесперебойной работы уличного освещения были также заменены питающие линии.

Модернизация уличного освещения была проведена без дополнительных финансовых затрат со стороны администрации муниципального образования, отметили в "ЕЭС-Гарант". Все работы компания выполнила за свой счет, а оплата ее услуг будет производиться из образовавшейся экономии.

Напомним, в 2019 году в Балахне в рамках заключенного энергосервисного контракта была осуществлена масштабная работа по замене устаревших ртутных и натриевых ламп на новые светодиодные светильники. Также "ЕЭС-Гарант" подтвердил эффективность освещения в Пижме и других населенных пунктах Нижегородской области.