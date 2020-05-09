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Экономика

"ЕЭС-Гарант" подтвердил эффективность освещения в Пижме Нижегородской области

22 мая 2020 09:07  [76] Экономика

ООО "ЕЭС-Гарант" проанализировал эффективность работы уличного освещения в рабочем посёлке Пижма в Тоншаевском районе Нижегородской области за I квартал текущего года. За этот период достигнута фактическая экономия в 76%, что превышает расчётную на 2%, сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, компания в рамках энергосервисного контракта с местной администрацией в 2019 году заменила 366 устаревших светильников на современные энергосберегающие приборы, а также установила автоматизированную систему коммерческого учёта электроэнергии. Планируется, что общий экономический эффект за весь срок действия пятилетнего контракта от реализации проекта составит не менее 1094 тысяч кВтч электроэнергии.

По условиям контракта модернизация уличного освещения была проведена без дополнительных финансовых затрат со стороны администрации муниципального образования.

СПРАВКА:

ООО "ЕЭС-Гарант" - независимая энергосбытовая и энергосервисная компания. Основные виды деятельности: поставка электроэнергии, природного газа, услуги по энергосбережению и повышению энергоэффективности. Среди ключевых партнеров – основные производители электроэнергии и энергосбытовые компании, а также крупнейшие производители энергосберегающего оборудования и приборов учета.

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