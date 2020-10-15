Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Общество
20 октября 2020 11:52  [5] Благоустройство парка "Утиное озеро" завершилось в Дзержинске
20 октября 2020 11:43  [28] Подъезд к двум селам отремонтировали в Гагинском районе
20 октября 2020 11:31  [55] ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области поделился лайфхаками по выбору сливочного масла
20 октября 2020 10:45  [210] Нижегородский минздрав рассказал, когда ожидается пик заболеваемости COVID-19
20 октября 2020 10:44  [90] "ТНС энерго НН" напомнил дачникам о необходимости передачи показаний
20 октября 2020 10:37  [83] Уличное освещение в Заволжье стало энергоэффективнее благодаря "ЕЭС-Гарант"
20 октября 2020 10:03  [117] Нижегородцам предложили хранить спортинвентарь в здании Московского вокзала
20 октября 2020 09:21  [147] Опубликованы данные о кадастровой стоимости любого объекта в Нижегородской области
20 октября 2020 09:12  [126] "ТНС энерго НН" арестовал автомобиль неплательщика в счет оплаты полумиллионного долга
19 октября 2020 19:04  [195] Нижний сегодня: главные события дня
Общество

Подъезд к двум селам отремонтировали в Гагинском районе

20 октября 2020 11:43  [28] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Подъезд к селам Ушаково и Ивково автомобильной дороги Лукоянов-Гагино-Салганы-Уразовка отремонтировали в Гагинском районе Нижегородской области. Работы проводились по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, стоимость работ в Гагинском районе составила 23,1 млн рублей, протяженность отремонтированного участка - 4,3 км.

"Ремонт этой дороги – долгожданное событие для местных жителей. В Ушакове, например, расположены дом культуры, школа, детсад, куда ходят дети сразу из нескольких близлежащих населенных пунктов. Всего же в Гагинском районе в рамках национального проекта в этом году планируется отремонтировать пять участков дорог общей протяженностью 18,5 км", – сказал Глеб Никитин.

Глава региона напомнил, что региональная ремонтная программа в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2020 год включает в себя 195 участков общей протяженностью 881,1 км.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина в 2019 году в 83-х субъектах Российской Федерации, в том числе в Нижегородской области стартовал национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Он направлен на увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. Фактически национальный проект стал продолжением приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" 2017-2018 годов.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
Гавриловка
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph