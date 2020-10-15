Подъезд к двум селам отремонтировали в Гагинском районе Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Подъезд к селам Ушаково и Ивково автомобильной дороги Лукоянов-Гагино-Салганы-Уразовка отремонтировали в Гагинском районе Нижегородской области. Работы проводились по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, стоимость работ в Гагинском районе составила 23,1 млн рублей, протяженность отремонтированного участка - 4,3 км.

"Ремонт этой дороги – долгожданное событие для местных жителей. В Ушакове, например, расположены дом культуры, школа, детсад, куда ходят дети сразу из нескольких близлежащих населенных пунктов. Всего же в Гагинском районе в рамках национального проекта в этом году планируется отремонтировать пять участков дорог общей протяженностью 18,5 км", – сказал Глеб Никитин.

Глава региона напомнил, что региональная ремонтная программа в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2020 год включает в себя 195 участков общей протяженностью 881,1 км.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина в 2019 году в 83-х субъектах Российской Федерации, в том числе в Нижегородской области стартовал национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Он направлен на увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. Фактически национальный проект стал продолжением приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" 2017-2018 годов.