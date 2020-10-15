Запрет на посещение кафе и ресторанов после полуночи введен в Нижегородской области Бизнес

Запрет на посещение кафе и ресторанов после полуночи введен в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин на своей странице в Instagram после введения очередных изменений в указ.

Общепит теперь будет работать только на вынос с 00:00 до 06:00.

Глава региона обратил внимание, что посетителей в это время в кафе и ресторанах быть не должно.

"Пришлось пойти на эту меру из-за того, что многие нарушают запрет на вечеринки. Потом посетители этих вечеринок пополняют нашу растущую статистику заболевших", - сказал Глеб Никитин.

Что касается работы в остальное время, то пока заведения работают в обычном режиме, с соблюдением всех мер безопасности.

Напомним, за организацию любых дискотек теперь штрафуют.

Также в Нижегородской области теперь усилен контроль в вопросе соблюдения масочного режима в магазинах, торговых сетях и транспорте. Ранее было оставлено 20 протоколов. Три нижегородских магазина закрыли, а еще трех перевозчиков оштрафуют из-за пассажиров без масок.

Кроме этого, введены новые ограничения по спортивным мероприятиям - до 15 ноября они будут проходить без зрителей.

Ответственность за нарушение Указа Губернатора №27 "О введении режима повышенной готовности" определена статьей 20.6.1 КоАП РФ и влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 30 тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей; на ИП - от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

За повторное нарушение предусмотрено наказание для граждан от 15 до 50 тысяч рублей; на должностных лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на ИП, - от 500 тысяч до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.