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Политика

Депутат из Дальнеконстантиновского района осужден за смертельное ДТП в нетрезвом виде

21 октября 2020 12:54  [125] Политика

Депутат сельского совета из Дальнеконстантиновского района осуждён за смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

По версии следствия, 13 октября 2019 года в вечернее время мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Мitsubishi, ехал в Нижний Новгород.

На участке автодороги Нижний Новгород – Саранск (44 км) в Дальнеконстантиновском районе не соблюдая дистанцию, столкнулся с двигавшимся впереди него в попутном направлении автомобилем "ВАЗ".

Через несколько дней пострадавший 22-летний водитель отечественного автомобиля скончался в больнице.

Было возбуждено уголовное дело по п."а" ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).   

Приговором Дальнеконстантиновского районного суда  депутат признан виновным. Ему назначено  наказание – 5 лет лишения свободы  с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением водительских прав на срок 2 года.

Мера пресечения в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу оставлена без изменения.

Приговор не вступил в законную силу.  

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