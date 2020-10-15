Депутат из Дальнеконстантиновского района осужден за смертельное ДТП в нетрезвом виде Политика

Депутат сельского совета из Дальнеконстантиновского района осуждён за смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

По версии следствия, 13 октября 2019 года в вечернее время мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Мitsubishi, ехал в Нижний Новгород.

На участке автодороги Нижний Новгород – Саранск (44 км) в Дальнеконстантиновском районе не соблюдая дистанцию, столкнулся с двигавшимся впереди него в попутном направлении автомобилем "ВАЗ".

Через несколько дней пострадавший 22-летний водитель отечественного автомобиля скончался в больнице.

Было возбуждено уголовное дело по п."а" ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).

Приговором Дальнеконстантиновского районного суда депутат признан виновным. Ему назначено наказание – 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением водительских прав на срок 2 года.

Мера пресечения в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу оставлена без изменения.

Приговор не вступил в законную силу.