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Общество

Две школы и два детсада капитально отремонтировали в Дивеевском районе

21 октября 2020 16:07  [83] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Две школы и два детских сада в Дивеевском районе капитально отремонтировали в 2020 году по региональной государственной программе. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Программа "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области" рассчитана на 2019-2024 годы и включает более 350 школ и около 400 детских садов.

"При этом комплексный ремонт запланирован в 23 школах. Объем финансирования программы составляет около 1,5 млрд рублей, из которых большая часть – средства регионального бюджета", - отметил Глеб Никитин.

Как сообщили в министерстве образования области, в Дивеевском районе прошел ремонт в Суворовской основной школе, где полностью заменили крышу, отремонтировали вентканалы, организовали систему водостока. Стоимость работ составила 4 млн рублей. Кроме того, в Кременковской основной общеобразовательной школе отремонтировали фасад, заменили входные двери и окна. Работы выполнены на 2 млн рублей.

В дивеевском детском саду №3 "Колокольчик" специалисты полностью заменили систему отопления. Работы выполнены на сумму более 1,3 млн рублей. В детском саду №1 "Светлячок" в Дивееве обновлена кровля и капитально отремонтировано электроснабжение. На эти цели направили еще более 4,7 млн рублей.

Напомним, по поручению губернатора Глеба Никитина, в текущем году капитальный ремонт по отдельным видам работ проводится в 159 детских дошкольных учреждениях.

Ранее были названы сроки завершения строительства новых детсадов в Нижнем Новгороде.

В частности, детский сад на 290 мест в ЖК "Корабли", строительство которого началось в 2019 году, будет сдан 25 декабря 2020 года.

В этот же день планируется сдача детского сада на 520 мест на пр. Гагарина.

Еще один детский сад на 280 мест на пр. Гагарина - в ЖК "Гагаринские высоты" - будет построен и сдан в эксплуатацию в феврале 2021 года.

Кроме того, в настоящий момент закончилось проектирование еще по девяти объектам. По шести из них разыграны контракты на строительство. Речь идет о двух детских садах в ЖК "Новая Кузнечиха", а также детских садах на улицах Глеба УспенскогоГенерала Зимина, Молитовской, Верховой.

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