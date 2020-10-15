Подрядчика рекультивации Шуваловкой свалки выберут к 18 ноября Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Департамент благоустройства администрации Нижнего Новгорода объявил конкурс по поиску подрядчика, который займется рекультивацией Шуваловской свалки. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Речь идет о крупной свалке промышленных и бытовых отходов, расположенной за кладбищем "Красная Этна" в Ленинском районе. Она находится на территории Шуваловской промзоны. Объект функционировал до 1983 года, потом был закрыт. Экспертиза установила, что подземные воды здесь токсичны.

Выбранная компания должна будет до 30 ноября 2022 года вывезти отходы на полигон, где будет проведена их утилизация, рекультивировать земельный участок, благоустроить территорию и провести ее озеленение.

Начальная (максимальная) цена контракта – 1,3 млрд рублей.

На рекультивацию заложено финансирование из областного и федерального бюджетов.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 12 ноября. Рассматриваться - в два этапа - 13 и 18 ноября.

Напомним, в августе этого года областной бюджет получил первый транш в размере 329,4 млн рублей на ликвидацию Шуваловской свалки.

Данная свалка является одним из наиболее крупных несакционированных объектов размещения отходов на территории Нижнего Новгорода. Площадь свалки составляет около 18 га, объем накопленных отходов — примерно 1 млн тонн, высота слоя отходов - от 5 до 13 метров.

В октябре территория, где находится свалка, передается в собственность региона для начала работ. Решение о передаче будет принято на заседании думы Нижнего Новгорода 28 октября.

Предполагается, что ликвидация свалки отходов на территории Шуваловской промзоны будет осуществляться посредством механической сепарации свалочных масс на фракции в целях выделения отходов, пригодных для повторного использования и утилизации. Нарушенные земли будут рекультивированы и возвращены в хозяйственный оборот, что позволит создать на этом месте озелененную территорию.