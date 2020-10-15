Вывески на ул. Минина в Нижнем Новгороде будут приведены к единому стилю Общество

Установленные схемы размещения конструкций Фото: с сайта администрации Нижнего Новгорода

Вывески на ул. Минина в Нижнем Новгороде будут приведены к единому стилю. Об этом сообщается в постановлении, размещенном на сайте администрации города.

Речь идет об участке от пл. Минина и Пожарского до пл. Сенная. Архитектурно-художественная концепция улицы подразумевает замену старых вывесок на новые и размещение их особым образом.

Анализ вывесок и рекламных конструкций на этой улице показал, что значительная их часть устарела, другая – изготовлена из некачественных материалов. И все они установлены хаотично без учета архитектурных, исторических и стилистических особенностей зданий.

Владельцам конструкций предлагается проследить, чтобы они вписывались в облик здания. Размещаться они теперь должны с привязкой к существующим входным группам или архитектурным элементам.

При этом концепция не влияет на текстовое наполнение. Отмечается, что оно по-прежнему регулируется законодательством и нормативными актами.

(Установленные схемы размещения конструкций, фото с сайта администрации Нижнего Новгорода)

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде разрабатывают единый дизайн-код. Требования планировалось предъявлять как к лавочкам, ограждениям, объектам нестационарной торговли, так и к информационным конструкциям.

Первые дизайн-проекты вывесок на фасадах разработали в Нижнем Новгороде для девяти улиц в 2019 году. Так, к примеру, было установлено, что в Нижегородском районе вывески должны представлять собой объемные буквы без подложки в рамке под цвет фасада.