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Общество

Вывески на ул. Минина в Нижнем Новгороде будут приведены к единому стилю

22 октября 2020 11:44  [35] Общество
Установленные схемы размещения конструкций

Установленные схемы размещения конструкций

Фото: с сайта администрации Нижнего Новгорода

Вывески на ул. Минина в Нижнем Новгороде будут приведены к единому стилю. Об этом сообщается в постановлении, размещенном на сайте администрации города.

Речь идет об участке от пл. Минина и Пожарского до пл. Сенная. Архитектурно-художественная концепция улицы подразумевает замену старых вывесок на новые и размещение их особым образом.

Анализ вывесок и рекламных конструкций на этой улице показал, что значительная их часть устарела, другая – изготовлена из некачественных материалов. И все они установлены хаотично без учета архитектурных, исторических и стилистических особенностей зданий.

Владельцам конструкций предлагается проследить, чтобы они вписывались в облик здания. Размещаться они теперь должны с привязкой к существующим входным группам или архитектурным элементам.

При этом концепция не влияет на текстовое наполнение. Отмечается, что оно по-прежнему регулируется законодательством и нормативными актами.

(Установленные схемы размещения конструкций, фото с сайта администрации Нижнего Новгорода)

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде разрабатывают единый дизайн-код. Требования планировалось предъявлять как к лавочкам, ограждениям, объектам нестационарной торговли, так и к информационным конструкциям.

Первые дизайн-проекты вывесок на фасадах разработали в Нижнем Новгороде для девяти улиц в 2019 году. Так, к примеру, было установлено, что в Нижегородском районе вывески должны представлять собой объемные буквы без подложки в рамке под цвет фасада. 

 

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Теги:
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