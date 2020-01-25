Владимир Панов пообещал нижегородским предпринимателям решить вопрос с продажей прессы в метро Бизнес

Фото: администрация г. Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов пообещал предпринимателям решить вопрос с продажей прессы в метрополитене. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на встрече, которая прошла в Торгово-промышленной палате 30 января 2020 года.

В ходе мероприятия сразу два предпринимателя пожаловались на проблемы, возникшие при размещении газетных киосков в метро. Так владелец компании "Пресса для всех" рассказал, что месяц назад получил предписание, согласно которому он должен убрать свою торговую точку. Договор на ее размещение в "подземке" был подписан в 2007 году и ежегодно продлевался. В этом году торговый объект не согласовали.

Как пояснила первый заместитель председателя комитета управления городским имуществом (КУГИ) Нижнего Новгорода Нина Захарова, объект получил отрицательные заключение регионального управления МВД, согласно правилам антитеррористической безопасности.

С такой же проблемой столкнулась руководитель издания "Вакансии Нижегородской области". Ей сообщили, что КУГИ не согласовало стойки с бесплатными газетами, которые размещались в метро с 2016 года.

В обоих случаях ответственные за эти решения определены не были

"Я поддерживаю ваше недовольство. Мы разберемся с нашим межведомственными проблемами, откуда взялись эти письма. В течение недели этот вопрос будет решен", - пообещал Владимир Панов.

Другой острой темой для обсуждения снова стали требования к дизайну вывесок. Так, к примеру, в Нижегородском районе все они должны представлять собой объемные буквы без подложки в рамке под цвет фасада. Однако более точные требования, как оказалось, известны не всем предпринимателям. Владимир Панов поручил департаменту градостроительного развития и архитектуры возобновить консультации по этому вопросу.

Бизнесмены также пожаловались на затянутые сроки согласования вывесок (иногда до полутора месяцев) и штрафы за несоответствие вывесок требованиям дизайн-кода. Глава Нижнего Новгорода поставил задачу разработать специальный регламент, чтобы минимизировать сроки. И напомнил, что сейчас на административные меры в отношении бизнеса наложен мораторий.

На встрече глава представительства Федерации рестораторов и отельеров в Нижнем Новгороде Александр Котюсов предложил Владимиру Панову созвать рабочую группу из числа предпринимателей и представителей общественных организаций для создания дорожной карты решения этого вопроса.

Напомним, что дизайн-проекты вывесок на фасадах разработаны для девяти улиц в Нижнем Новгороде.