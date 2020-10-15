Еще один музей Максима Горького откроется в Нижнем Новгороде Культура и отдых

д.10 по ул.Кожевенной Фото: с сайта google.maps

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Музейное арт-пространство для привлечения внимания к творчеству Максима Горького откроется в Нижнем Новгороде к 800-летию Нижнего Новгорода. Об этом сообщила и.о. директора департамента инвестиционной политики, внешнеэкономических связей, предпринимательства и туризма Наталия Федичева в ходе заседания профильной комиссии Гордумы 22 октября.

Креативно-событийные площадки будут находиться в помещениях на ул. Кожевенной, 8 и 10. Там планируется экспозиция по пьесе Максима Горького "На дне", экспозиционный зал и лекторий.

Напомним, что на ул.Кожевенной, 10 уже находится музей "Ночлежная квартира". Помещение было передано в безвозмездное пользование общественной организации "Союз Рождественской стороны" в 2017 году. Там воссоздана атмосфера ночлежек времен Максима Горького.

Однако большой популярностью этот музей не пользуется. Он является частью экскурсионного маршрута "Босяцкая Миллионка", который разработан руководителем проекта "Рождественская сторона" Александром Сериковым.

Добавим, что нижегородская администрация планирует создать на ул. Кожевенной ремесленный квартал для привлечения туристов. Проект подразумевает открытие нескольких ремесленных мастерских, музеев и организацию интерактива.

СПРАВКА:

Долгие годы было принято считать, что ночлежка, в которой проходило действие пьесы "На дне", находилась в доме нижегородского купца Николая Бугрова по адресу улица Рождественская, д. 2. Однако Александр Сериков отмечает, что находилась она на самом деле на ул. Кожевенная, которая в те годы, носила название Живоносновская, по имени церкви Живоносного источника. Данные, доказывающие этот факт, удалось узнать из отчета ночлежки Бугрова, напечатанного в 1906 году и санитарного обследования за подписью врача Юрковского, которое тот выполнил по заданию городской санитарной комиссии в 1903 году.