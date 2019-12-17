Последние новости рубрики Общество
24 декабря 2019 12:44  [21] Квартал и аллеи ремесленников: планы по развитию НХП в Нижнем Новгороде на 2020 год
24 декабря 2019 12:17  [204] Публичные слушания по нижегородскому парку "Швейцария" пройдут 17 января
24 декабря 2019 11:48  [95] Новый рейс Нижний Новгород–Оренбург запустят в январе
24 декабря 2019 11:16  [98] Уголовное дело возбуждено по факту вырубки деревьев в Тоншаевском районе на 2 млн рублей
24 декабря 2019 00:00  [190] "Новогодний стол"-2020 в России подорожал на 16%
23 декабря 2019 18:39  [315] Мошенники под предлогом проверки счетчиков выманивают деньги у нижегородцев
23 декабря 2019 18:06  [215] Путеводители по "Горьковской Ёлке 2020" можно получить на новогодней ярмарке на площади Горького
23 декабря 2019 17:42  [370] Эдуард Степанов назначен директором Союза перевозчиков Нижегородской области
23 декабря 2019 17:22  [219] Нижегородцы предложили создать в парке Станкозавода спортивные и игровые зоны
23 декабря 2019 16:42  [261] Авиакомпании заявили об угрозе отмены полетов в новогодние праздники из-за нехватки самолетов
Общество

Квартал и аллеи ремесленников: планы по развитию НХП в Нижнем Новгороде на 2020 год

24 декабря 2019 12:44  [21] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Попечительский совет регионального Фонда развития народных художественных промыслов совместно с мэрией Нижнего Новгорода обсудили планы по развитию НХП на территории областного центра. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Первостепенными задачами в этой области были признаны: создание в городе ремесленного квартала и ремесленных аллей.

В работе совещания, состоявшегося на территории фабрики елочных украшений "Ариэль", также участвовали депутаты Государственной думы РФ, Законодательного собрания Нижегородской области и городской думы.

Что такое ремесленный квартал?

Ремесленный квартал планируется на ул. Кожевенной. Проект подразумевает открытие нескольких ремесленных мастерских, музеев и организацию интерактива для туристов.

О таком намерении заявил глава департамента туризма и НХП Нижегородской области Алексей Алёхин на заседании правительства в феврале этого года.

"С географической точки зрения – это одна из лучших улиц для развития туризма в Нижегородской области", - подчеркнул Алексей Алёхин.

Позднее комитет по развитию и распространению народных художественных промыслов при ТПП обратился к главе администрации города с предложением участвовать в разработке проекта создания ремесленного квартала.

По словам сопредседателя комитета Ивана Лабузы, у производителей и предпринимателей этой области есть запрос на конкретные площади.

Где еще можно познакомиться с изделиями НХП?

Ремесленные аллеи будут располагаться в парковых зонах. Там мастера народного творчества смогут презентовать результаты своего труда.

Также в рамках реализации соглашения между администрацией города, Фондом развития НХП и ПАО "Сбербанк", подписанного в сентябре, в планах на 2020 год предусмотрена организация выставочных площадей и ремесленных мастерских в визит-центре музея "Щелоковский хутор".

"Создание креативных знаковых точек притяжения туристов укрепляет имидж Нижнего Новгорода как столицы НХП. Заинтересованность индивидуальных мастеров и нижегородских предприятий в реализации новых проектов растет, надеюсь, в следующем году к работе присоединятся и другие компании региона", – отметил руководитель департамента предпринимательства и туризма Андрей Моисеенко.

Кроме того, проведение выставок и мастер-классов ремесленников планируется на базе соседских центров по программе "Добрососедство", и во время городских мероприятий.

Напомним, заслуженным мастерам народных художественных промыслов Нижегородской области увеличили размер единовременной денежной выплаты с 15 тысяч до 30 тысяч рублей.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph