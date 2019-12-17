Квартал и аллеи ремесленников: планы по развитию НХП в Нижнем Новгороде на 2020 год Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Попечительский совет регионального Фонда развития народных художественных промыслов совместно с мэрией Нижнего Новгорода обсудили планы по развитию НХП на территории областного центра. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Первостепенными задачами в этой области были признаны: создание в городе ремесленного квартала и ремесленных аллей.

В работе совещания, состоявшегося на территории фабрики елочных украшений "Ариэль", также участвовали депутаты Государственной думы РФ, Законодательного собрания Нижегородской области и городской думы.

Что такое ремесленный квартал?

Ремесленный квартал планируется на ул. Кожевенной. Проект подразумевает открытие нескольких ремесленных мастерских, музеев и организацию интерактива для туристов.

О таком намерении заявил глава департамента туризма и НХП Нижегородской области Алексей Алёхин на заседании правительства в феврале этого года.

"С географической точки зрения – это одна из лучших улиц для развития туризма в Нижегородской области", - подчеркнул Алексей Алёхин.

Позднее комитет по развитию и распространению народных художественных промыслов при ТПП обратился к главе администрации города с предложением участвовать в разработке проекта создания ремесленного квартала.

По словам сопредседателя комитета Ивана Лабузы, у производителей и предпринимателей этой области есть запрос на конкретные площади.

Где еще можно познакомиться с изделиями НХП?

Ремесленные аллеи будут располагаться в парковых зонах. Там мастера народного творчества смогут презентовать результаты своего труда.

Также в рамках реализации соглашения между администрацией города, Фондом развития НХП и ПАО "Сбербанк", подписанного в сентябре, в планах на 2020 год предусмотрена организация выставочных площадей и ремесленных мастерских в визит-центре музея "Щелоковский хутор".

"Создание креативных знаковых точек притяжения туристов укрепляет имидж Нижнего Новгорода как столицы НХП. Заинтересованность индивидуальных мастеров и нижегородских предприятий в реализации новых проектов растет, надеюсь, в следующем году к работе присоединятся и другие компании региона", – отметил руководитель департамента предпринимательства и туризма Андрей Моисеенко.

Кроме того, проведение выставок и мастер-классов ремесленников планируется на базе соседских центров по программе "Добрососедство", и во время городских мероприятий.

Напомним, заслуженным мастерам народных художественных промыслов Нижегородской области увеличили размер единовременной денежной выплаты с 15 тысяч до 30 тысяч рублей.