Директор водоканала из Шахуньи получил условный срок Бизнес

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

Директор МУП "Водоканал" города Шахунья признан виновным в присвоении чужого имущества. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 22 октября 2020 года.

Следствием и судом установлено, что с января по декабрь 2019 года руководитель предоставлял в кассу МУП авансовые отчеты, содержащие несоответствующие действительности сведения по договорам о якобы поставленных товарах и оказанных услугах, на основании которых он получал деньги и незаконно распоряжался ими по своему усмотрению. В целом он похитил денежные средства предприятия на сумму 1 млн 385 тысяч рублей.

Противоправную деятельность выявили сотрудники УФСБ по Нижегородской области. Было возбуждено дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере).

Приговором суда назначено наказание - 4 года лишения свободы условно со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, один год колонии получил экс-директор ДУК в Нижегородской области за хищение средств на 18 млн рублей.

Напомним также, производитель мебели в Нижнем Новгороде обвиняется в присвоении 4 млн рублей.