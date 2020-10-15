МЧС рассказало подробности ДТП на трассе М-7 Волга в Кстовском районе Происшествия

Место происшествия Фото: Яндекс. карты

Три человека пострадали в массовой аварии на трассе М-7 Волга в Кстовском районе 22 октября. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Столкновение четырех автомобилей произошло на 475 км автодороги в 11:55.

По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля Peugeot неправильно выбрал скоростной режим, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате автомобиль столкнулся с Камазом, ГАЗелью и Hyundai.

Водитель ГАЗели, а также водитель и пассажир Peugeot получили ранения различной степени тяжести.

Из-за аварии днем было перекрыто движение по трассе. Возобновить движение транспортного потока удалось только к 14:00, когда дорожные службы освободили проезжую часть от повреждённых автомобилей.