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Происшествия

МЧС рассказало подробности ДТП на трассе М-7 Волга в Кстовском районе

22 октября 2020 17:41  [343] Происшествия
Место происшествия

Место происшествия

Фото: Яндекс. карты

Три человека пострадали в массовой аварии на трассе М-7 Волга в Кстовском районе 22 октября. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Столкновение четырех автомобилей произошло на 475 км автодороги в 11:55.

По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля Peugeot неправильно выбрал скоростной режим, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате автомобиль столкнулся с Камазом, ГАЗелью и Hyundai.

Водитель ГАЗели, а также водитель и пассажир Peugeot получили ранения различной степени тяжести.

Из-за аварии днем было перекрыто движение по трассе. Возобновить движение транспортного потока удалось только к 14:00, когда дорожные службы освободили проезжую часть от повреждённых автомобилей. 

 

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