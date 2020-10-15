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Общество

Нижегородские пакгаузы планируется использовать для концертов и выставок

23 октября 2020 09:06  [62] Общество
Концепция использования пакгаузов

Концепция использования пакгаузов

Фото: Архитектурное бюро SPEECH

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородские пакгаузы планируется использовать для проведения концертов и выставок. Об этом сообщил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович в ходе совещания по вопросу развития территории Стрелки и объектов, расположенных на ней в рамках подготовки к празднованию 800-летия города.

Он рассказал, что сейчас идет процесс проектирования и поиск возможных вариантов использования пакгаузов. На данном этапе основным считается вариант, когда один пакгауз будет оборудован для проведения концертов, в том числе балетных спектаклей. Второй пакгауз – для проведения выставок.

(пакгауз для концертов, фото архитектурное бюро SPEECH)
(выставочный пакгауз, фото архитектурное бюро SPEECH)

За эксплуатацию пакгаузов будет отвечать отдельная структура.

Олег Беркович напомнил, что в рамках реконструкции пакгаузов изначально планировалось возвести стеклянный каркас снаружи, однако потом принято решение вставить внутрь легко возводимую металлическую конструкцию, обшитую стеклом для всесезонного использования.

В настоящее время на одном из двух существующих объектов ведутся противоаварийные работы - очистка старого покрасочного слоя, удаление ржавчины до полного восстановления исторического цвета (серебра) и покрытие антикоррозийным составом. Заключить договор на противоаварийные работы на втором пакгаузе планируется в ближайшее время.

Изменение проекта повлекло за собой сокращение предполагаемых расходов с 1,2 млрд рублей до 600 млн рублей. Ведется поиск источника финансирования этого проекта.

По словам министра, если проектирование завершится в декабре, и финансирование подтвердится в январе, начать работы получится уже в апреле.

Напомним, что пакгаузы на Стрелке – это ажурные металлические конструкции, которые ранее являлись каркасом для старых складских помещений, ликвидированных еще в 2017 году. Конструкции представляют собой объекты культурного наследия, их сохранили и с октября 2019 года хотят использовать как концертный зал и выставочное пространство.

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