Банк России снова сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Совет директоров Банка России на заседании 23 октября в очередной раз сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Она была принята в июле, и является историческим минимумом. В сентябре совет директоров поддержал сохранение ключевой ставки.

Как сообщает пресс-служба ЦБ РФ, возможность дальнейшего снижения ставки будет рассматриваться на ближайших заседаниях.

"Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - пояснили в Банке России.