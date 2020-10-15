Банк России снова сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Совет директоров Банка России на заседании 23 октября в очередной раз сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ.
Она была принята в июле, и является историческим минимумом. В сентябре совет директоров поддержал сохранение ключевой ставки.
Как сообщает пресс-служба ЦБ РФ, возможность дальнейшего снижения ставки будет рассматриваться на ближайших заседаниях.
"Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - пояснили в Банке России.
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