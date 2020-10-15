ЦБ РФ прогнозирует по итогам года инфляцию в интервале 3,9-4,2% Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Банк России прогнозирует по итогам 2020 года инфляцию в интервале 3,9-4,2%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Как стало известно на заседании совета директоров 23 октября, на динамику потребительских цен влияют: произошедшее ослабление рубля и медленное восстановление внутреннего спроса по сравнению с летними месяцами.

Из-за этого в сентябре инфляция выросла с 3,6% до 3,7%, а по оценке на 19 октября составила 3,8%. Показатели текущего темпа роста потребительских цен находятся вблизи 4% в годовом выражении.

Регулятор отмечает, что в среднесрочной перспективе риски падения инфляции по-прежнему преобладают над проинфляционными. Это связано с пандемией коронавируса.

Ранее Волго-Вятское ГУ Банка России опубликовало данные об инфляции в Нижегородской области. Инфляция в регионе достигла 4,4%.

Напомним, Банк России снова сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%