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Экономика

"Для нас приоритетом бюджетной политики остается поддержка соцсферы", - Евгений Лебедев

23 октября 2020 16:44  [68] Экономика
Евгений Лебедев

Евгений Лебедев

Фото: НИА Нижний Новгород

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев прокомментировал бюджет региона на 2021 год

"Проект областного бюджета официально внесен в Законодательное собрание в установленные законом сроки, несмотря на непростую ситуацию, связанную с пандемией. На прошлой неделе состоялось так называемое нулевое чтение областного бюджета. Депутаты задавали много вопросов, вносили свои предложения и коррективы", - сказал глава областного парламента.

"Поднимались темы капремонта учреждений образования, здравоохранения, сохранения темпов повышения заработных плат бюджетников, соцподдержки населения, организации питания и медобслуживания в сфере образования, повышения качества оказания медпомощи. Для нас в любой ситуации приоритетом бюджетной политики была и остается поддержка социальной сферы", - пояснил Евгений Лебедев.

"Безусловно, в современных реалиях сложно учесть все высказанные депутатами предложения на этапе формирования бюджета. Поэтому мы вместе с правительством области планируем работать над тем, чтобы по мере появления возможностей в течение года наши предложения были учтены", - подчеркнул председатель Законодательного собрания.

В соответствии с законом "О бюджетном процессе в Нижегородской области", Законодательное собрание рассматривает проект закона об областном бюджете в течение 60 дней с момента внесения.

"Документ будет рассмотрен на заседаниях профильных комитетов, и по каждому направлению, будь то экономика, финансы, социальная сфера, сельское хозяйство, депутаты дадут предложения. В первом чтении проект закона об областном бюджете на 2021 год будет рассмотрен на ноябрьском заседании Законодательного собрания. Во втором, окончательном, чтении главный финансовый документ региона должен быть принят не позднее 22 декабря", - добавил Евгений Лебедев.

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