Изменилась дата проведения Beauty Ball в Нижнем Новгороде Общество

Изменилась дата проведения Beauty Ball в Нижнем Новгороде. Об этом рассказали организаторы. Ранее сообщество "800 добрых дел" планировало провести благотворительный турнир 31 октября 2020 года в спортивном центре "Теннис Парк" (пр.Гагарина,33).

Теперь стало известно, что турнир по Beauty Ball состоится 19 декабря 2020 года в фитнес-клубе World Class Пушкинский. Дата мероприятия изменилась в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.



Билеты на событие можно приобрести у благотворительных фондов-партнеров программы "800 добрых дел".

Фонды-партнеры программы "800 добрых дел":

1. Благотворительный фонд "Доброе дело"

2. НРОО "Территория добра"

3. Благотворительный фонд "Время РАСсвета"

4. Благотворительный фонд "Нижегородский"

5. Фонд "НОНЦ"

6. Благотворительный фонд "Жизнь без границ"

7. Благотворительный фонд "Дети без мам"

8. Нижегородский региональный благотворительный фонд "Земля нижегородская"

9. Волонтерское движение "Милосердие".

Напомним, 24 жительницы Нижнего Новгорода сыграют в футбол. Цель мероприятия - сбор средств для фондов-партнеров программы "800 добрых дел".

Первый турнир по Beauty Ball прошел три года назад в марте 2017 года и стал одним из главных спортивно-развлекательных событий города. В игре приняли участие четыре команды девушек Нижнего Новгорода – красивых, умных и успешных нижегородок. Главная цель матча была помочь детям с онкозаболеваниями. Все деньги от продажи билетов были перечислены в фонд "НОНЦ" на лечение детей.

Контакты организаторов: АНО "Центр 800" - Нуне Тарпошян (+7930-717-77-99).

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