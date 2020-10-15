Жительница Кстова пыталась убить соперницу в порыве ревности Происшествия

Жительница Кстова подозревается в покушении на убийство соперницы. Об этом сообщили в региональном СУ СК 26 октября 2020 года.

По версии следствия, накануне вечером, 25 октября, в квартире дома по улице 2-й микрорайон в Кстове 27-летняя девушка увидела 24-летнюю жену своего сожителя и нанесла ей несколько ножевых ранений в спину. Следователи уточнили, что у супругов пока идет бракоразводный процесс. Мужчина остановил свою новую возлюбленную.

Пострадавшая жена госпитализирована, она находится в реанимационном отделении, врачи продолжают бороться за ее жизнь.

Подозреваемая задержана. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение по ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и избрана мера пресечения. Расследование продолжается.

Отметим, что это далеко не первый случай подобного проявления чувств. В этом году жительница Воскресенского района из ревности порвала паспорт соперницы.

Другой жительнице Нижегородской области, которую подозревают в том, что они избила соперницу и оставила ее связанную на футбольном поле, грозит до пяти лет лишения свободы.