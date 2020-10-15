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Экономика

Двадцать млн рублей заложено в бюджет региона на памятник Александру Невскому в Нижнем Новгороде

26 октября 2020 15:35  [82] Экономика
Место расположения будущего памятника

Место расположения будущего памятника

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Двадцать миллионов рублей заложено в бюджет Нижегородской области на 2021 год для возведения памятника Александру Невскому в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в проекте бюджета региона, вынесенном на рассмотрении Законодательного собрания Нижегородской области. Решение будет принято на заседании 29 октября.

Эти средства будут выделены в рамках программы "Поддержка профессионального искусства, образования" на создание "мемориального комплекса национального достояния имени Александра Невского" в соответствии с постановлением правительства региона.

Напомним, что памятник планируется установить к 800-летию Нижнего Новгорода и 800-летия со дня рождения Александра Невского возле кафедрального собора Александра Невского, со стороны улицы Совнаркомовской.

Скульптором выступит народный художник России Андрей Ковальчук. Он является руководителем авторского коллектива, создавшего эскиз памятника, который стал победителем открытого голосования среди нижегородцев.

По словам доктора исторических наук, профессора ННГУ им. Н.И. Лобачевского Андрея Кузнецова, памятник Александру Невскому в Нижнем Новгороде можно идейно связать с тем, что князь – достойный продолжатель державной линии основателя Нижнего Новгорода Георгия Всеволодовича и других владимирских князей. В частности, Александр Невский был братом Юрия Всеволодовича (основателя Нижнего Новгорода).

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