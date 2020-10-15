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Политика

Нижегородская Дума сделает предупреждение депутату Амельченко

27 октября 2020 10:17  [108] Политика

Фото: с сайта vgoroden.ru

Нижегородская Дума сделает предупреждение депутату Владимиру Амельченко. Вопрос о применении подобной меры ответственности внесен в повестку заседания Думы, которое состоится завтра, 28 октября 2020 года.

Докладывать по этому вопросу будет заместитель председателя Гордумы Евгений Костин. В связи с болезнью Олега Лавричева, Костин завтра будет исполнять полномочия председателя Думы. Завтра же планируется избрать главу города

Добавим, что еще в прошлом созыве Гордумы Амельченко крайне редко ходил на заседания, не участвовал в принятии решений. По всей видимости, предупреждение будет связано именно с этим.

Ранее стали известны депутаты Думы Нижнего Новгорода с наибольшим и наименьшим доходом за 2019 год. В ТОП-5 самых богатых депутатов вошел и Владимир Амельченко.

СПРАВКА:

Владимир Амельченко (избирательный округ № 7 - Автозаводский район) родился 1 февраля 1974 года.

Окончил Нижегородскую государственную сельскохозяйственную академию.

Работает в должности генерального директора ООО "ПО "ТРАНСГАЗ".

Состоит в партии "Единая Россия".

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