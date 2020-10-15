Нижегородская Дума сделает предупреждение депутату Амельченко

Фото: с сайта vgoroden.ru
Нижегородская Дума сделает предупреждение депутату Владимиру Амельченко. Вопрос о применении подобной меры ответственности внесен в повестку заседания Думы, которое состоится завтра, 28 октября 2020 года.
Докладывать по этому вопросу будет заместитель председателя Гордумы Евгений Костин. В связи с болезнью Олега Лавричева, Костин завтра будет исполнять полномочия председателя Думы. Завтра же планируется избрать главу города.
Добавим, что еще в прошлом созыве Гордумы Амельченко крайне редко ходил на заседания, не участвовал в принятии решений. По всей видимости, предупреждение будет связано именно с этим.
Ранее стали известны депутаты Думы Нижнего Новгорода с наибольшим и наименьшим доходом за 2019 год. В ТОП-5 самых богатых депутатов вошел и Владимир Амельченко.
СПРАВКА:
Владимир Амельченко (избирательный округ № 7 - Автозаводский район) родился 1 февраля 1974 года.
Окончил Нижегородскую государственную сельскохозяйственную академию.
Работает в должности генерального директора ООО "ПО "ТРАНСГАЗ".
Состоит в партии "Единая Россия".
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