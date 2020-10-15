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Общество

Роспотребнадзор ожидает обострения коронвируса весной, и спад эпидемии к лету 2021 года

27 октября 2020 11:01  [35] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная назвала возможные сроки обострения и спада заболеваемости коронавирусной инфекцией в России. Об этом сообщает РИА "Новости".

По мнению специалиста, ситуация с заболеваемостью COVID-19 может обостриться в феврале-марте 2021 года.

Наталья Пшеничная считает, что для ослабления эпидемии необходимо, чтобы большинство россиян либо переболело коронавирусом, либо прошло вакцинацию, либо имело "клеточную" память лимфоцитов, которая поможет справиться с инфекцией.

Она предположила, что ситуация улучшится к лету.

При этом эпидемиолог предполагает, что коронавирусная инфекция может быть активна еще минимум полтора года. Очаги заболеваемости время от времени все равно будут возникать в разных регионах и странах.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявлял, что после сентябрьского подъема заболеваемость пойдет на спад в первую декаду ноября.

До этого главный инфекционист Нижегородской области Петр Зубаров в разговоре с НИА "Нижний Новгород" заявлял, что сейчас у людей уже формируется коллективный иммунитет, который поможет пережить инфекцию.

"Если определенная часть населения переболеет, то коронавирус уже механически не сможет распространяться. Сейчас инфекцией переболело значительное количество нижегородцев", - пояснял он.

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