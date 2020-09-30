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Общество

Роспотребнадзор назвал прогноз по спаду заболеваемости COVID-19 среди россиян

13 октября 2020 15:39  [113] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Роспотребнадзор назвал возможное время окончания периода стремительного роста заболеваемости COVID-19 в России. Такое заявление сделал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в интервью с РИА Новости.

Специалист считает, что заболеваемость пойдет на спад в первую декаду ноября.

"В настоящее время рост ожидаемый, мы и весной говорили, что коронавирус не исключение в сезонных инфекциях. Два инкубационных периода – это 28 дней, но так как рост начался не сегодня, а несколько дней назад, условно восемь дней отбрасываем", - пояснил он.

Напомним, что еще 274 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 13 октября. Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 35 350 человек, в том числе, по данным портала стопкоронавирус.рф, активных случаев зафиксировано 5 012. 

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась.

Однако 30 сентября министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал об усложнении эпидемиологической обстановки, добавив, что в Нижегородской области вновь разворачиваются госпитали для COVID-инфицированных больных.

Глеб Никитин 7 октября внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный, сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, что бы сотрудники пересекались как можно реже.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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