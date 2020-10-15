Арзамасский театр драмы обновил репертуар и оборудование Культура и отдых

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Арзамасский театр драмы получил более 7,6 млн рублей по проекту "Культура малой Родины". Об этом сообщили в НРО партии "Единая Россия".

Региональный координатор проекта Сергей Горин оценил новое оборудование и побывал на репетиции премьерного спектакля "Чайка" в Арзамасском театре драмы.

Несмотря на то, что планы в 2020 году из-за пандемии резко изменились, и пришлось перестраиваться на другой формат работы, театр живет активной жизнью и готовится к открытию 78-го сезона на родной сцене.

В этом году репертуар театра пополнится премьерами: спектаклем "Чайка" по пьесе А.П. Чехова, также режиссер-постановщик из Москвы Ольга Елизарова представит арзамасскому зрителю комедию К. Гольдони "Трактирщица". И традиционно под новый год юных зрителей ждут сказки, в этот раз выбор пал на творчество П.П. Бажова и Г.Х. Андерсена. Кроме того, театр приобрел автомобиль "Газель" для выездных гастролей, цвето-световое оборудование, различные технические средства и инвентарь для сцены и постановки спектаклей.

"Каждый год мы стараемся радовать зрителей новыми спектаклями, участвовать в различных фестивалях, и нам удается брать даже гран-при и завоевывать хорошие места. Проект дает нам возможность делать качественные постановки, закупать оборудование. Например, вот только что поставили спектакль "Чайка" по пьесе Чехова, просто великолепный спектакль. С нетерпением ждем, когда мы сможем представить нашу премьеру зрителям на сцене. Очень надеюсь, что этот проект будет жить долго, и мы будем продолжать в нем участвовать", - рассказала директор Арзамасского театра драмы Марина Швецова.

Арзамасский театр драмы принимает участие в проекте "Культура малой Родины" с 2017 года. Всего за это время по партпроекту на развитие учреждения выделено более 33 млн рублей. Благодаря этому существенно обновилась материально-техническая база, приобретено современное оборудование, капитально отремонтирована сцена, теперь она полностью адаптирована к постановке технически сложных спектаклей, появились новые кулисы и занавесы, декорации и костюмы для спектаклей. Расширился репертуар, для постановок приглашаются ведущие российские режиссеры. Для гастрольной деятельности в прошлом году был приобретен автобус.

Сергей Горин отметил, что арзамасский театр - яркий пример эффективной реализации партийного проекта.

"Проект "Культура малой Родины - это реальная и очень востребованная помощь учреждениям культуры. В поддержке театров проект реализуется по двум направлениям: "Театры - детям" и "Театры малых городов". В 2020 году участниками стали 8 нижегородских театров, которые получили в общей сложности более 50 млн рублей на обновление материально-технической базы и новые постановки. Только в этом году по проекту будет поставлен 21 спектакль и для детей, и для взрослых", - сообщил координатор партпроекта.