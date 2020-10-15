Предупреждение нижегородскому депутату Владимиру Амельченко связано с достоверностью сведений о доходах Политика

Фото: с сайта vgoroden.ru

Предупреждение нижегородскому депутату Владимиру Амельченко связано с достоверностью сведений о доходах. Об этом сообщается в проекте решения Думы. Заседание пройдет сегодня, 28 октября 2020 года.

Накануне стало известно, что Дума сделает предупреждение депутату. Многие СМИ предположили, что применение данной меры связано с систематическим непосещением Владимиром Амельченко заседаний Гордумы. Но оказалось, что причина совсем в другом.

В Думу поступило заявление от Евгения Люлина с предложением о предупреждении по итогам доклада. В докладе указано, что в результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах депутата за 2018 год установлено несоответствие представленных сведений данным регистрирующих органов.

В связи с этим, Евгений Люлин и предлагает сделать предупреждение.

Ранее стали известны депутаты Думы Нижнего Новгорода с наибольшим и наименьшим доходом за 2019 год. В ТОП-5 самых богатых депутатов вошел и Владимир Амельченко, точнее он стал самым богатым депутатом в прошлом году.

Он заработал 254,8 млн рублей, его супруга - 319,7 тысяч рублей.

Согласно декларации, он является владельцем шести земельных участков: 4999 кв.м. (общая совместная собственность с женой), 2102 кв.м. (общая совместная собственность с женой), 1925 кв.м. (общая совместная собственность с женой), 1887 кв.м., 1400 кв.м., 986,1 кв.м. (общая совместная собственность с женой), 596 кв.м. (общая совместная собственность с женой), двух жилых домов - 445 кв.м., и трех объектов иного недвижимого имущества - 558 кв.м. (общая совместная собственность с женой), 343,3 кв.м. (общая совместная собственность с женой), 298 кв.м. (общая совместная собственность с женой)

Также у него имеются автомобили Chrysler Wrangler, Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz SL, Ford F-250, прицеп МЗСА, снегоболотоход POLARIS RANDGER, снегоболотоходы CАN-AM MAVERIСK и CАN-AM RENEGADE, а также снегоходы LYNX COMMANDER, SKI-DOO SKANDIK и SKI-DOO FREERIDE.

У супруги депутата значатся автомобили Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz SL, Ford F-250, снегоболотоходы POLARIS, CАN-AM MAVERIСK и CАN-AM RENEGADE, а также снегоходы LYNX COMMANDER, SKI-DOO SKANDIK и SKI-DOO FREERIDE.

Добавим, что за 2018 год Владимир Амельченко задекларировал доход в размере всего 27,4 млн рублей (в 2017 году – 95,99 млн рублей). В перечне его имущества были два земельных участка в совместной собственности с женой (2102 кв.м. и 1925 кв.м.), еще два земельных участка (1100 кв.м. и 1587 кв.м.), жилой дом (445 кв.м.) и доли трех объектов иного имущества. В гараже Амельченко было четыре автомобиля: крайслер-вранглер, Toyota Land Cruiser, Mercedes Benz 3L 63 AMG и Ford F-250, а также прицеп и два снегоболотохода. Супруга получила 316,2 тысячи рублей.