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Общество

Ремонт дорог выполнен в Нижегородской области на 82%

28 октября 2020 10:38  [84] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Ремонт дорог выполнен в Нижегородской области на 82%. Как сообщили в пресс-службе правительства региона 28 октября 2020 года, в порядок приведено 719 км дорог из запланированного в этом году 881,1 км в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"160 участков дорог из 195 запланированных на этот год уже введено в эксплуатацию", - подчеркнул губернатор региона Глеб Никитин.

Глава региона добавил, что все работы ведутся по графику: на данный момент общая площадь укладки верхнего слоя дорожного покрытия составляет 6,69 млн кв. м — 98,8% от годового объема.

"Это означает, что дорожное покрытие практически на всех включенных в план нацпроекта участках уже уложили. В основном специалистам теперь осталось привести в порядок инфраструктурные элементы на отремонтированных дорогах, обочины, а сотрудникам Главного управления автомобильных дорог - провести приемку работ. К началу ноября ремонтная кампания по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в регионе должна завершиться", - добавил Глеб Никитин.

По поручению губернатора Нижегородской области, контракты на проведение дорожных работ по нацпроекту были заключены в 2019 году. Это позволило подрядчикам рационально распределить свои ресурсы и оперативно приступить к ремонту дорог. Нацпроект реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Напомним, опубликован список дорог, ремонтируемых в Нижнем Новгороде в 2021 году.

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