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Общество

Роструд напомнил о сокращенных рабочих неделях до конца 2020 года

28 октября 2020 12:20  [351] Общество
Празднование Дня народного единства в Нижнем Новгороде (архив 2018 года)

Празднование Дня народного единства в Нижнем Новгороде (архив 2018 года)

Фото: НИА Нижний Новгород

Роструд напомнил о сокращенных рабочих неделях до конца 2020 года.

В ведомстве рассказали, что ближайшая сокращенная неделя ожидает жителей страны в начале ноября.

В России 4 ноября (среда) празднуется День народного единства, поэтому в первую неделю ноября рабочими будут четыре дня — 2 и 3 ноября, а также 5 и 6 ноября.

В ведомстве добавили, что 3 ноября является предпраздничным рабочим днем. Таким образом, его продолжительность сокращается на один час.

Следующая сокращенная рабочая неделя ожидает россиян только в конце декабря – под новый год. В этом году 31 декабря выпадет на четверг и является сокращенным рабочим днем.

Напомним, что предновогодний день с 2020 года станет выходным, согласно постановлению правительства РФ.

Ранее Роструд уже рассказывал о праздничных и выходных днях в 2021 году.

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