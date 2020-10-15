Библиотека нового формата открывается в Пильне Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Библиотека нового формата откроется 30 октября в Пильне по нацпроекту "Культура". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 28 октября 2020 года.

На создание центра культурного и интеллектуального досуга было выделено 14 млн рублей.



В модельной библиотеке откроются информационная и молодежная зоны, детская игровая зона, творческая лаборатория, зоны свободного чтения и занятий на компьютерах, а также пространство для лекций и кинопоказов. Книжный фонд библиотеки пополнился на 4,5 тысяч экземпляров: была закуплена специальная, краеведческая, современная и классическая литература для читателей всех возрастов читателей.

"Нижегородская область – ведущий регион по созданию библиотек нового поколения. Благодаря национальному проекту региональные учреждения становятся комфортными и современными культурными пространствами для жителей всех возрастов. Так, центральная библиотека в Пильне полностью преобразилась и стала доступна для маломобильных граждан. Изменился фасад учреждения и внутренние помещения здания, здесь установлено новое компьютерное и мультимедийное оборудование, существенно пополнился книжный фонд", – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"На модернизацию и переоснащение центральной библиотеки Пильны из федерального бюджета поступило 10 млн рублей. На капитальный ремонт здания и внутренних помещений из областного бюджета было выделено около 4 млн", – добавил губернатор Нижегородской области.

Напомним, на создание модельных муниципальных библиотек в российских регионах за 2019-2020 годы из федерального бюджета поступило 2 млрд рублей в рамках нацпроекта "Культура". В 2020 году на реализацию проекта дополнительно было выделено 410 млн рублей.

"В 2019 году были созданы три библиотеки нового поколения в Дзержинске, Гагине и Выксе. В 2020 году планируется создать в целом пять модельных библиотек. Уже открылись обновленная Решетихинская поселковая библиотека в Володарском районе и в Чкаловске, а до конца года учреждения нового формата появятся в Выксе, Ветлуге и Пильне. Это общественные культурные центры, которые особенно востребованы в районах региона, где нередко ощущается дефицит подобных пространств", – подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Нацпроект "Культура" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что пять библиотек нового поколения откроют в Нижегородской области до конца года.

Кроме того, редкие книги были оцифрованы в нижегородской областной библиотеке.