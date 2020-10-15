Редкие книги были оцифрованы в нижегородской областной библиотеке Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Двадцать редких книг были оцифрованы в нижегородской областной библиотеке им. В.И. Ленина с начала 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Речь идет о краеведческих документов XIX-XX века по истории и экономике региона. Эти книги уже пополнили фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки.

Среди оцифрованных экземпляров – краеведческий документ "Приложения ко всеподданнейшему отчету о состоянии Нижегородской губернии", первые книги типографии Нижегородского наместнического правления (Слова епископа Нижегородского и Алатарского Дамаскина, Поучения нижегородского иерея Павла), а также столичные издания Слов и Речей Андрея Федотовича Протопопова, служащего Банковской ассигнационной конторы в Нижнем Новгороде в 1790-е годы.

"Нижегородская областная библиотека им. В.И. Ленина уже выполнила план на 2020 год по оцифровке редких изданий в рамках региональной составляющей федерального проекта "Цифровая культура" национального проекта "Культура". Наша задача – сделать центральную библиотеку региона современной и удобной для читателей", – подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"В 2019 году для Ленинки был закуплен планетарный сканер для оцифровки редких книг. Благодаря ему раритетные издания из фонда центральной библиотеки региона включаются в федеральные проекты по цифровизации, в итоге пополняются фонды оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки", – добавил губернатор Нижегородской области.

В 2021 году будет продолжена оцифровка старопечатных книг первой четверти XIX века. Также планируется включить в план и оцифровку двух первопечатных книг (инкунабул) и изданий кирилловского шрифта до 1613 года.

Напомним, к 2021 году библиотеку планируется отремонтировать. До конца 2020 года пройдет реставрация фасадов и кровли объектов культурного наследия регионального значения: "Гимназический манеж Александровского дворянского института" (ул. Варварская, д. 3В) и "Дом, в котором в разные годы бывали революционер Герман Лопатин, просветитель Ульянов, композитор Милий Балакирев" (ул. Варварская, 3). В основном здании библиотеки состоится капитальный ремонт части внутренних помещений.

"Библиотека имени Ленина – старейшая в Нижнем Новгороде. В 2021 году ей исполняется 160 лет. Важным этапом развития станет ремонт и реставрация двух зданий библиотеки, которые являются объектами культурного наследия. Средства на это были выделены из федерального бюджета в рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода", – отметил Глеб Никитин.

В основном здании библиотеки состоится капитальный ремонт части внутренних помещений. Во время реконструкции учреждение продолжит обслуживание читателей в том режиме, в котором сейчас. На данный момент организовано индивидуальное обслуживание читателей в абонементных отделах по предварительной записи, возобновлена работа читальных залов. Обращаем внимание на возможности удаленного доступа к ресурсам библиотек на странице "Нижегородская Ленинка Онлайн".

Нацпроект "Культура" разработан в соответствии с указом президента Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Реализация нацпроекта началась 1 января 2019 года. Он включает три федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".

Ранее также сообщалось, что пять библиотек нового поколения откроют в Нижегородской области до конца года.