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Общество

Шуваловскую свалку передали в собственность Нижегородской области

28 октября 2020 14:33  [46] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Депутаты Думы Нижнего Новгорода проголосовали за передачу Шуваловской свалки в собственность региона. Такое решение было принято на заседании 28 октября 2020 года.

Речь идет о нескольких земельных участках: с кадастровым номером 52:18:0050138:187 (площадью 5 206+/-25 кв.м.); с кадастровым номером 52:18:0000000:14870 (площадью 117 239+/-120 кв.м.); с кадастровым номером 52:18:0050138:186 (площадью 29 881+/-61); с кадастровым номером 52:18:0000000:14873 (площадью 26 659+/-57); с кадастровым номером 52:18:0050136:129 (площадью 84+/-3 кв.м.) в границах Шуваловского канала.

Цель передачи – начало работ по ее ликвидации.

Отметим что департамент благоустройства администрации Нижнего Новгорода уже объявил конкурс по поиску подрядчика, который займется рекультивацией Шуваловской свалки.

Напомним, в августе этого года областной бюджет получил первый транш в размере 329,4 млн рублей на ликвидацию свалки.

Данная свалка является одним из наиболее крупных несакционированных объектов размещения отходов на территории Нижнего Новгорода. Площадь свалки составляет около 18 га, объем накопленных отходов — примерно 1 млн тонн, высота слоя отходов - от 5 до 13 метров.

Предполагается, что ликвидация свалки отходов на территории Шуваловской промзоны будет осуществляться посредством механической сепарации свалочных масс на фракции в целях выделения отходов, пригодных для повторного использования и утилизации. Нарушенные земли будут рекультивированы и возвращены в хозяйственный оборот, что позволит создать на этом месте озелененную территорию.

Стоимость работ по ее ликвидации оценена в 1 млрд 335 млн рублей. Завершить рекультивацию планируется в 2022 году.

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