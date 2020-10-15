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Общество

Работу патрульных, проверяющих масочный режим, предлагается возобновить в Нижегородской области

28 октября 2020 18:34  [225] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Работу групп патрулирования, проверяющих масочный режим, предлагается возобновить в Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, данная информация была озвучена в ходе совещания губернатора области Глеба Никитина с главами районов и городских округов.

Совещание состоялось 28 октября. Центральными вопросами стали меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции, реализация мероприятий национальных проектов на территории региона, эффективность деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов.

"Более полугода мы с вами живем в условиях действия ограничительных мероприятий, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Наступление осени ожидаемо спровоцировало ухудшение эпидемиологической обстановки. В этой связи всем необходимо мобилизоваться, направив совместные усилия на соблюдение ограничительных мер и стабилизацию ситуации с заболеваемостью", - сказал Глеб Никитин.

Он добавил, что основной упор необходимо сделать на усилении работы муниципальных оперативных штабов.

"Необходимо также возобновить работу мобильных групп патрулирования, обеспечить четкое взаимодействие с правоохранительными органами и Роспотребнадзором в части усиления контроля над деятельностью хозяйствующих субъектов. В особенности тех, которые осуществляют торговую деятельность и занимаются пассажирскими перевозками", - поручил глава региона.

"Необходимо усилить контроль и за соблюдением режима самоизоляции работниками, находящимися в группе риска. Особое внимание следует обратить на обеспечение персонала предприятий и организаций всех форм собственности средствами индивидуальной защиты и на наличие необходимого запаса дезинфицирующих средств, а также на повсеместное соблюдение гражданами масочного режима", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, что сегодня губернатор Нижегородской области внес изменения в Указ "О введении режима повышенной готовности".

Изменения касаются перечня мест, где использование медицинской маски становится обязательным, а также требований к руководителям хозяйствующих субъектов, организациям розничной торговли и организациям, оказывающим услуги пассажирских перевозок и услуги перевозки пассажиров на такси.

За прошедшие сутки в Нижегородской области зарегистрировано 377 новых случаев заболевания коронавирусом, а днем ранее - 369 новых случаев COVID-19. По данным на 28 октября в регионе коронавирусная инфекция подтверждена у 40 382 человек.

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