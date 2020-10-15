Расширен перечень мест, где нижегородцы обязаны носить маски Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 28 октября внес изменения в Указ "О введении режима повышенной готовности".

Изменения касаются перечня мест, где использование медицинской маски становится обязательным.

"Указ приведен в соответствие с постановлением главного санитарного врача России. В целом нам не пришлось вносить какие-то существенные изменения. В частности, расширен перечень мест, где обязательно нужно защищать органы дыхания. В их число теперь входят парковки, лифты, подъезды жилых домов. Прошу нижегородцев максимально ответственно отнестись к новым требованиям!" - сказал Глеб Никитин.

Масочный режим действует в регионе с начала мая, однако в летние месяцы, когда ситуация с коронавирусом начала стабилизироваться, контроль над режимом был ослаблен. Но сейчас эпидемия вновь набирает обороты, в связи с чем с 20 октября использование маски в общественных местах стало для нижегородцев обязательным.

Всеобщий массовый режим, то есть повсеместное ношение масок в местах массового пребывания людей, начал действовать в России с 28 октября.

Постановление главного государственного санитарного врача Анны Поповой предписывает использовать средства индивидуальной защиты всем без исключения в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.

Напомним, что за прошедшие сутки в Нижегородской области зарегистрировано 377 новых случаев заболевания коронавирусом, а днем ранее - 369 новых случаев COVID-19. По данным на 28 октября в регионе коронавирусная инфекция подтверждена у 40 382 человек.