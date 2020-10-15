Нижегородские власти в условиях пандемии готовы усилить контроль над торговлей и транспортом Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородские власти предупреждают, что готовы усилить контроль над выполнением требований Указа губернатора "О введении режима повышенной готовности".

Губернатор региона Глеб Никитин 28 октября внес изменения в данный Указ. Теперь документ дополнен пунктами, содержащими требования к руководителям хозяйствующих субъектов, организациям розничной торговли и организациям, оказывающим услуги пассажирских перевозок и услуги перевозки пассажиров на такси. Они должны обеспечить неукоснительное исполнение пунктов указа, где прописаны требования к их работе.

Губернатор напомнил, что с 28 октября вступило в силу постановление главного государственного санитарного врача страны, которое предписывает использовать средства индивидуальной защиты всем без исключения в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.

"В связи с выходом постановления главного санитарного врача возникла потребность в актуализации некоторых положений указа. Торговые сети и транспортные предприятия должны неукоснительно контролировать наличие масок у покупателей и пассажиров", - сказал Глеб Никитин.

"Руководители организаций, где есть офисные работники, должны перевести таких сотрудников на дистанционный режим. Крупным организациям необходимо выполнить требование о разделении потоков сотрудников", - добавил он.

"Контроль над соблюдением требований указа проводится постоянно, и при необходимости мы готовы его усилить. Главная задача сейчас – обеспечить максимальную работоспособность экономики и стабилизировать деятельность системы здравоохранения. Сделать это можно, только соблюдая требования безопасности", - предупредил губернатор Нижегородской области.

Сегодня Глеб Никитин также расширил перечень мест, где использование медицинской маски для нижегородцев становится обязательным.

Напомним, что за прошедшие сутки в Нижегородской области зарегистрировано 377 новых случаев заболевания коронавирусом, а днем ранее - 369 новых случаев COVID-19. По данным на 28 октября в регионе коронавирусная инфекция подтверждена у 40 382 человек.