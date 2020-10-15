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Культура и отдых

Arzamas выпустил образовательный курс про Нижний Новгород

29 октября 2020 14:04  [67] Культура и отдых

Крупнейший просветительский проект страны Arzamas совместно с правительством Нижегородской области подготовил масштабный образовательный курс об истории и культуре. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

Проект состоит из двух частей. Первая – семь лекций, которые охватывают весь период развития Нижнего Новгорода с момента основания до конца XX века. Участники лекций узнают о том, как нижегородские земли были пограничным краем, оплотом народного ополчения, очагом церковного раскола и как Нижний Новгород превратился из "кармана России" в закрытый город Горький.

Вторая часть курса – подробнейший путеводитель по "точкам силы", ярким и удивительным местам региона. Автор путеводителя – журналист и писатель Роман Лошманов, который провел большую экспедицию по знаковым местам Нижегородской области.

Губернатор Глеб Никитин пригласил ознакомиться с лекциями и путеводителем по Нижнему Новгороду и региону.

"Этот проект реализован в рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. Мы хотим, чтобы сами жители как можно больше знали об истории Нижнего Новгорода, а туристы из разных регионов и стран захотели приехать сюда и насладиться знаменитыми закатами, видами на Стрелку и богатым культурным наследием нашего города", – отметил Глеб Никитин. 

"На курсе представлен также очень удобный путеводитель по самым главным нижегородским достопримечательностям. В него вошли рассказы о городских маршрутах и музеях, юге и севере региона", – добавил губернатор Нижегородской области.

Напомним, нижегородские пакгаузы планируется использовать для проведения концертов и выставок в рамках подготовки к празднованию 800-летия города.

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