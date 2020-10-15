Арзамас получит грант за эффективную работу

Арзамас признан победителем в рейтинге эффективности муниципалитетов Нижегородской области в группе с численностью населения свыше 80 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам совещания с руководителями городов 28 октября 2020 года.
Глава региона Глеб Никитин озвучил итоги рейтинга. Районы и городские округа, вошедшие в тройку лидеров в рейтинге, получат гранты по итогам расчета комплексного значения эффективности. Арзамас в числе муниципалитетов, занявших первое место в своей группе, станет обладателем гранта в размере 1,8 млн рублей.
Кроме того, победителям вручат Почетные штандарты губернатора. В этом году передача штандартов пройдет в рабочем порядке.
"Мы рады высокой оценке работы органов местного самоуправления Арзамаса и первому месту, которое муниципалитет занял впервые. Еще в прошлом году у нашего города была лишь 8 позиция в группе. В рейтинге была учтена высокая динамика роста участков, формирующих налоговую базу, удовлетворенность населения деятельностью органов МСУ и качественный рост целого ряда направлений. Это стало возможным благодаря слаженной работе администрации города, депутатского корпуса, контрольно-надзорных органов и неизменной поддержке правительства региона. Вместе с тем в показателях видны и наши проблемы, прежде всего очередность в детские сады. Будем над этим работать", - отметил глава Арзамаса Александр Щелоков.
Напомним, цифровые городские диспетчерские пункты открыли в Арзамасе в сентябре этого года.
Напомним также, что стратегический план развития паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" презентовали в Нижнем Новгороде в начале осени.
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