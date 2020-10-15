Александр Галкин стал главой Балахнинского округа Политика

Фото: администрация Балахнинского муниципального округа

Главой МСУ Балахнинского муниципального округа единогласно избран Александр Галкин. Об этом сообщили в администрации по итогам внеочередного заседания совета депутатов 29 октября 2020 года.

Выборы проходили открытым голосованием. Глава округа вступает в полномочия с 30 октября этого года сроком на 5 лет.

"Выражаю благодарность депутатам за оказанное доверие. Буду работать профессионально, качественно, требовать такого же подхода от всех сотрудников администрации. Первая и важная задача - это формирование бюджета на 2021 год. В районе нужно создать хороший инвестиционный климат. Еще одна из актуальных задач – решение кадрового вопроса. Необходимо создать грамотную и ответственную команду, готовую работать на благо округа. Готовы принимать на работу активных, профессиональных, честных балахнинцев, которые хотят помогать своему району", - сказал глава округа.

Напомним, Александр Галкин приступил к обязанностям временно исполняющего полномочия главы МСУ Балахнинского муниципального района с 21 февраля этого года. Ранее он занимал пост заместителя главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и экологии.

Напомним, в феврале этого года глава Балахнинского района Алексей Левкович подал в отставку после визита Глеба Никитина.