Обработку нижегородских пакгаузов от коррозии планируется завершить в декабре Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Нижегородские пакгаузы на Стрелке вскоре начнуть обрабатывать от коррозии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 29 октября 2020 года.

Сейчас идет установка оборудования и монтаж лесов.

Противоаварийные работы выполняет нижегородская компания ООО "Гефест". Стоимость контракта составила 10,7 млн рублей. Заказчиком выступает АНО "Центр 800".

Подрядчику предстоит очистить металлические конструкции от существующего слоя краски, провести обеспыливание и обезжиривание поверхности, а также покрыть конструкции лаком в три слоя.

Выполняемые работы направлены на восстановление защитных антикоррозийных покрытий металлических элементов памятника. Это является неотложными мерами для предотвращения процессов разрушения, видоизменения памятника и потери его материальных компонентов.

На противоаварийные работы на две конструкции из регионального бюджета выделено 21,5 млн рублей. С ЗАО "СМУ-77" был заключен договор на первый пакгауз, стоимость контракта составила также 10,7 млн рублей. Работы на обоих пакгаузах должны завершиться в декабре 2020 года.

Напомним, ранее сметная стоимость работ составляла 21,6 млн рублей, но в начале октября госзакупка по обработке пакгаузов от коррозии была отменена. Позднее договоры были заключены на общую сумму 21,5 млн рублей.

Напомним, что пакгаузы на Стрелке – это ажурные металлические конструкции, которые ранее являлись каркасом для старых складских помещений, ликвидированных еще в 2017 году. Выяснилось, что конструкции представляют собой объекты культурного наследия, поэтому их сохранили и хотят использовать как концертный зал и выставочное пространство.

Сейчас идет процесс проектирования и поиск возможных вариантов использования пакгаузов. На данном этапе основным считается вариант, когда один пакгауз будет оборудован для проведения концертов, в том числе балетных спектаклей; второй пакгауз – для проведения выставок. Изменение проекта повлекло за собой сокращение предполагаемых расходов с 1,2 млрд рублей до 600 млн рублей. Ведется поиск источника финансирования этого проекта.

Если проектирование завершится в декабре, и финансирование подтвердится в январе, начать работы получится уже в апреле.

СПРАВКА:

ООО "Гефест" было основано в 2009 году в Нижнем Новгороде. Специализируется на выполнении ремонтно-реставрационных работ. ООО "Гефест" обладает лицензией министерства культуры РФ на работы с объектами культурного наследия.