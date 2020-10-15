Две дороги планируется построить к ЖК "Анкудиновский парк" и "Новая Кузнечиха" Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Две дороги планируется построить к ЖК "Анкудиновский парк" и "Новая Кузнечиха". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам выездного совещания с участием власти и подрядных организаций.



Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что были сложности с собственниками, по участкам которых должна пройти дорога к "Анкудиновскому парку" в Кстовском районе, но ситуация практически разрешилась.

"Во время поездки к территории жилого комплекса ощутил все неудобства от отсутствия нормальной дороги. Конечно, неправильно, что при реализации таких крупных проектов с самого начала не учитывался вопрос транспортной инфраструктуры. Сейчас мы изменили подход, но это не значит, что не нужно решать уже существующие проблемы. Как только эта работа завершится, сразу направим заявку на включение строительства в программу "Стимул" национального проекта "Жилье и городская среда". У территории есть перспективы для развития, и необходимо обеспечить ее нормальной дорогой", - отметил Глеб Никитин.

Также планируется включение в национальный проект строительства новой дороги к ЖК "Новая Кузнечиха", который находится неподалеку от "Анкудиновского парка".

"Задачу по увеличению ввода жилья поставил перед нами президент России Владимир Путин. Добиться этого результата мы можем, только синхронизируя национальные проекты для развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры", - сказал Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин рассчитывает на досрочное завершение строительства детсада и школы в ЖК "Анкудиновский парк".