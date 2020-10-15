Резиденты ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске создадут три химических производства за 2 млрд рублей Бизнес

Первые три резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" в Дзержинске создадут три химических производства, общая стоимость которых составляет около 2 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Проекты данных производств одобрил экспертный совет "Кулибина".

"Размещение данных химических производств позволит создать порядка 500 новых рабочих мест, а также вывести на рынок импортозамещающие и экспортно-ориентированные продукты, не имеющие аналогов в России. Это является одним из основных приоритетов не только нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", но и Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса", - прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Одно из производств создаст компания "РТ – Композитные газовые баллоны", которая планирует организовать на территории ОЭЗ выпуск полимерно-композитных газовых баллонов, в том числе для автомобильного транспорта и газозаправочных комплексов. Компания планирует вложить в производство 1,2 млрд рублей.

Еще одним инвестором выступает ООО "Хома Адгезив", которое намерено вложить 318 млн рублей в производство водных клеев на основе сополимер-акриловых, поливинилацетатных и полиуретановых дисперсий.

Также на заседании был одобрен проект ООО "Пластматика" по созданию крупногабаритного литьевого производства изделий из пластмасс. Стоимость создания такого производство оценивается в 614 млн рублей.

До конца ноября с компаниями будут заключены соглашения, которые позволят им приступить к своей деятельности на территории ОЭЗ "Кулибин".

ОЭЗ промышленно-производственного типа "Кулибин" создана в мае 2020 года. Резиденты площадки получат преференции в виде сниженной налоговой ставки на прибыль до 2% в первые пять лет, 5% в следующие пять лет и 14,5% в последующем, а также нулевые ставки по налогам на имущество, землю и транспортный налог. Площадка обеспечена всей необходимой для работы инфраструктурой и коммуникациями. Управляющей компанией ОЭЗ "Кулибин" является Корпорация развития Нижегородской области.