ГК "ТНС энерго" сообщила работе в штатном режиме всех подразделений Бизнес

Все подразделения Группы компаний "ТНС энерго" работают в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В ПАО ГК "ТНС энерго" комментируют публикации в федеральных СМИ и информируют, что Группа компаний, все управляемые общества и подразделения Группы компаний продолжают работать в штатном режиме, обеспечивая выполнение всех договорных обязательств перед клиентами, партнерами и финансовыми организациями в полном объеме.

Приведенная в публикациях информация никоим образом не влияет на осуществление компанией и ее дочерними обществами деятельности, направленной на надежное, качественное и бесперебойное обеспечение потребителей энергоресурсом.

В "ТНС энерго" также напоминают, что в октябре 2019 года Нижегородский областной суд признал незаконным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленного лица из числа руководства ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород", и по данным ФАС России ПАО "ТНС энерго НН" не имело задолженности перед бюджетами по налогам, сборам, страховым взносам, а также пеням, штрафам и процентам.

Также имеющиеся судебные иски со стороны филиала "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" не подтверждают наличие задолженности энергосбытовой компании, поскольку предъявленные к взысканию суммы задолженности и штрафных санкций являются частично спорными и подлежат проверке судом. Необходимо отметить, что существуют встречные иски ПАО "ТНС энерго НН" по вопросу определения объема потерь электроэнергии.

ПАО ГК "ТНС энерго" обращает внимание, что деятельность электросетевых и сбытовых компаний неразрывно связана друг с другом и направлена на обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей.

При этом гарантирующие поставщики и сетевые организации нередко сталкиваются с расхождениями, которые вызваны спорами о величине полезного отпуска и касаются объемов услуг по передаче электрической энергии на компенсацию потерь в сетях. Наличие разногласий с сетевыми компаниями - характерная для сбытовых компаний проблема, которая длится уже несколько лет. На протяжении всего этого времени ПАО ГК "ТНС энерго" старается планомерно выстраивать максимально конструктивные, открытые и прозрачные отношения с сетями. Устранение противоречий и выстраивание взаимовыгодных партнерских отношений с учетом баланса интересов всех сторон (потребителей, гарантирующих поставщиков, сетевых организаций) является приоритетным направлением работы дочерних обществ с сетевыми организациями, добавили в пресс-службе компании.