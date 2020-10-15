Нижегородские власти и дольщики ЖК "Новинки Smart City" 10 ноября обсудят график ввода домов Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородские власти и обеспокоенные дольщики ЖК "Новинки Smart City" 10 ноября обсудят актуальный график ввода домов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.



Решение провести выездное совещание принято на заседании рабочей группы по защите прав граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории региона.

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов в режиме видеоконференцсвязи выслушал дольщиков ЖК "Новинки Smart City", которые сейчас обеспокоены снижением темпа возведения домов.

По итогам было принято решение провести 10 ноября 2020 года выездное совещание с участием правительства Нижегородской области, представителей застройщика - фонда "Специальные проекты Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства", подрядчика АО "Политехстрой".

На этом совещании стороны обсудят актуальный график ввода домов в эксплуатацию, а также текущие вопросы, касающиеся достройки объектов.

Ранее стало известно, что строительство некоторых домов ЖК "Новинки Smart City" идет с отставанием и подрядчику было рекомендовано увеличить число рабочих на объектах.