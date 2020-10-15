Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Спорт
31 октября 2020 11:58  [61] Глеб Никитин получил благодарность президента Международной федерации скейтбординга
27 октября 2020 18:50  [333] Центр единоборств открылся на стадионе "Нижний Новгород"
26 октября 2020 15:56  [1713] Три миллиона пользователей Wink посмотрели исторический бой Хабиба Нурмагомедова
25 октября 2020 11:00  [320] "Школа вратарей имени Коноваленко" открылась в Дальнеконстантиновском районе
23 октября 2020 16:44  [700] ФОК построят в Кстовском районе
22 октября 2020 14:35  [462] Самый ожидаемый бой с Хабибом Нурмагомедовым можно посмотреть на канале UFC ТВ в Wink
21 октября 2020 16:38  [409] БК "НН" переносит матчи Лиги Чемпионов и уходит на карантин по COVID-19
20 октября 2020 09:43  [1663] ХК "Торпедо" уступил аутсайдеру чемпионата - команде из Китая
19 октября 2020 16:34  [549] Нижегородские спортивные секции во время каникул будут работать в штатном режиме
19 октября 2020 13:54  [554] ХК "Торпедо" станет на матчах во время пандемии заполнять трибуны макетами болельщиков
Спорт

Глеб Никитин получил благодарность президента Международной федерации скейтбординга

31 октября 2020 11:58  [61] Спорт

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с президентом Федерации скейтбординга России Ильей Вдовиным. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 31 октября 2020 года.

Илья Вдовин вручил главе региона благодарственное письмо президента Международной федерации скейтбординга и роллер-спорта Сабатино Араку.

В письме отмечается участие Глеба Никитина и в целом правительства области в проведении чемпионата Европы по скейтбордингу в Нижнем Новгороде. Сабатино Араку выразил уверенность, что такое сотрудничество способствует развитию этого вида спорта в России и во всем мире.

Глеб Никитин и Илья Вдовин обсудили актуальные вопросы развития скейтбординга в Нижегородской области.

"К сожалению, пандемия коронавируса создала серьезные ограничения для проведения крупных соревнований. Надеюсь, что в следующем году мы вновь сможем собрать спортсменов в нашем городе. В 2021-м Нижний Новгород отмечает 800-летие, и нам бы хотелось наполнить юбилей яркими спортивными событиями. Также обязательно продолжим работу над созданием инфраструктуры для тренировок", - отметил Глеб Никитин.

"Скейтбординг получил колоссальную популярность как в мире, так и в России. Соревнования набирают огромное количество просмотров в социальных сетях. После того как скейтбординг стал олимпийским видом спорта, в этом направлении открываются еще большие перспективы. Считаю, что Нижегородская область может стать одним из центров развития скейтбординга в стране", - сказал Илья Вдовин.

Напомним, первый в истории Чемпионат Европы по скейтбордингу проходил в ФОКе "Мещерский" в октябре 2019 года.

Как сообщалось ранее, Глеб Никитин и Илья Вдовин подписали соглашение о сотрудничестве в рамках форума "Россия – спортивная держава". Соглашение предусматривает, что регион и федерация будут сотрудничать для развития скейтбординга. Это касается взаимодействия при создании скейтпарков, в том числе крытых (отвечающих требованиям международной федерации World Skate Federation), подходящих для всесезонной подготовки. Также предполагается сотрудничество при формировании и развитии спортивной сборной команды Нижегородской области по скейтбордингу и популяризации этого вида спорта в регионе.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph