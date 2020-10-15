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Общество

Опубликованы результаты опроса о формате обучения в нижегородских школах

02 ноября 2020 09:45  [79] Общество

Опубликованы результаты опроса о формате обучения в школах Нижегородской области после осенних каникул. Об этом сообщается в официальной группе регионального минобра "Образование52" ВКонтакте.

Публичный опрос был запущен накануне, 1 ноября. Предлагалось выбрать очную или дистанционную форму обучения.

При этом, вчера поздно вечером администратор группы сообщил о том, что была зафиксирована атака ботов. Опрос закрыли. Результаты опроса опубликованы после технической проверки.

За очную форму высказались 48% родителей, за различные формы дистанционного обучения – 52% в сумме.

В группе ВКонтакте также уточняется, что на данный момент нет окончательного решения регионального Штаба по этому вопросу.

Напомним, что ученики ушли на досрочные каникулы с 19 октября. Ранее предполагалось, что в школы они пойдут с 5 ноября.

Детские спортивные секции во время школьных каникул продолжают работать в штатном режиме. 

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