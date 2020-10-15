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Спорт

Нижегородские спортивные секции во время каникул будут работать в штатном режиме

19 октября 2020 16:34  [94] Спорт

Фото: НИА Нижний Новгород

Детские спортивные секции Нижнего Новгорода во время школьных каникул продолжат работать в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В пресс-службе уточнили, что занятия будут проходить с соблюдением противоэпидемиологических требований.

Напомним, что весной этого года, во время активного распространения коронавируса, все спортивные секции были закрыты. Работа возобновилась в середине июля, но посещать спортивные занятия можно было в ограниченном составе.

Спортивным школам разрешили работать с очным присутствием занимающихся до трех человек в закрытых помещениях и до семи человек - на открытых площадках с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метра.

Несмотря на то, что спортивные секции продолжат работу, остальные учреждения дополнительного образования Нижнего Новгорода во время каникул перейдут на дистанционный формат занятий.

Напомним, что ученики ушли на досрочные каникулы с 19 октября. В школы они пойдут только 5 ноября.

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