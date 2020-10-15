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Общество

Систему распознавания лиц введут в нижегородских школах до 2022 года

02 ноября 2020 11:27  [41] Общество

Фото: Алексей Манянин

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Система управления контролем доступа в школу с использованием распознавания лиц будет введена во всех нижегородских школах до 2022 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте аналитики процессов и развития технологий управления администрации Нижнего Новгорода.

В департаменте пояснили, что данная система позволяет обеспечить безопасность детей и контролировать их посещаемость. Например, родители смогут видеть, когда их ребенок пришел в школу, и когда ее покинул. Также она станет контролировать доступ в здание сотрудников и посетителей.

Для этого в школах будут установлены турникеты и ограждения, широкоугольные камеры и сервер видеоаналитики. Камеры способны распознавать детей разного роста и возраста: от начальных классов до старшеклассников.

Напомним, что пилотный проект уже реализован на базе МБОУ "Школа №85". По информации департамента, проект оказался востребован как со стороны администрации школы и контролирующих органов, так и со стороны родителей учеников.

В 2020 году администрация доработала техническое задание системы, обследовала школы на предмет технической готовности, а также инициировала финансирование проекта.

Кроме того, было принято решение подключить камеры к АПК "Безопасный город", а также использовать для входа и выхода карточку, которой ученик платит за покупки в школьной столовой.

До конца 2020 года систему планируется внедрить в 76 нижегородских школах. Отметим, что всего в Нижнем Новгороде работает 166 средних образовательных учреждений.

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