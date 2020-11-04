"Именно нижегородцы показали пример того, что интересы Родины нужно ставить выше личных интересов", - Юрий Шалабаев Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил нижегородцев с Днём Народного единства.

"Именно нижегородцы показали пример того, что интересы Родины, её духовные ценности, её будущее в трудную минуту нужно ставить выше личных интересов.

И сегодня, спустя четыре века, наш многонациональный город хранит традиции единения общества и верности исконным ценностям мира и взаимоуважения. Уверен, что какой бы непростой ни была экономическая ситуация, вместе мы способны добиться успеха в делах на благо Нижнего Новгорода и России!

Поздравляю вас и от всей души желаю вам здоровья, благополучия и новых свершений!" – пожелал глава города.