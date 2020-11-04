"Именно нижегородцы показали пример того, что интересы Родины нужно ставить выше личных интересов", - Юрий Шалабаев

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Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил нижегородцев с Днём Народного единства.
"Именно нижегородцы показали пример того, что интересы Родины, её духовные ценности, её будущее в трудную минуту нужно ставить выше личных интересов.
И сегодня, спустя четыре века, наш многонациональный город хранит традиции единения общества и верности исконным ценностям мира и взаимоуважения. Уверен, что какой бы непростой ни была экономическая ситуация, вместе мы способны добиться успеха в делах на благо Нижнего Новгорода и России!
Поздравляю вас и от всей души желаю вам здоровья, благополучия и новых свершений!" – пожелал глава города.
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