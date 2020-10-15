Купола подняли на храм Симеона Столпника в Нижегородском кремле Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Купола освятили и подняли на храм преподобного Симеона Столпника в Нижегородском кремле сегодня, 3 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в церемонии. Чин освящения куполов и крестов провел митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

"Этот храм много веков стоял на правой стороне Ивановского съезда и когда-то был одним из главных соборов мужского Симеоновского монастыря. Его восстановление - действительно большое событие. Причем, не только духовное, но и историческое. В преддверии 800-летия Нижнего Новгорода мы возвращаем кремлю его облик, складывавшийся веками", - сказал Глеб Никитин.

"Это место является для нас центром духовной силы. Именно здесь, у стен Нижегородского кремля, несколько столетий назад Кузьма Минин призвал горожан двинуться на освобождение Москвы. Восстановление храма Симеона Столпника – дань памяти поколениям нижегородцев", - добавил губернатор Нижегородской области.

Восстановление древнего храма началось 3 июня этого года. Он находится между Ивановской и Зачатской башнями в кремле.

Также 3 ноября в храме прошло перезахоронение останков, обретенных во время восстановления.

Останки были обнаружены в 2018 году во время археологических раскопок, предваривших строительные работы по воссозданию храма. Раскопки проводили специалисты института археологии РАН.

"Сегодня мы окропим святой водой и останки тех людей, которые в прошлых столетиях были похоронены вокруг Симеоновского храма. Их останки теперь погребены под алтарем возрожденного храма преподобного Симеона Столпника в специально устроенной костнице. Прах наших предков обрел покой на месте своего первоначального погребения", – сказал митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Фоторепортаж найденного некрополя можно посмотреть здесь.

Участие в мероприятии принял глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

"Сегодня мы с вами фактически стали свидетелями того, как оживают старые фото, оживает история. Именно по дореволюционным фотографиям архитекторы воссоздали облик церкви Симеона Столпника. Храм гармонично вписался в современное пространство, и это еще раз подтверждает правильность и своевременность решения о его воссоздании", - сказал Юрий Шалабаев.